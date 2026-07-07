NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Eine operative Zusammenlegung von Tesla mit SpaceX sei strategisch betrachtet schlüssig, schrieb Rajat Gupta in einer Studie am Dienstag. Das treffe unter anderem auf eine vertikale Integration von Künstlicher Intelligenz, Robotik, Energie, Transport und Weltraumtechnik zu. Mit dem Geld aus dem Börsengang von SpaceX sei zudem die Schatulle gefüllt für strategische Zukäufe./rob/bek/he;