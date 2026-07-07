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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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07.07.2026 20:00:43

Tesla Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Eine operative Zusammenlegung von Tesla mit SpaceX sei strategisch betrachtet schlüssig, schrieb Rajat Gupta in einer Studie am Dienstag. Das treffe unter anderem auf eine vertikale Integration von Künstlicher Intelligenz, Robotik, Energie, Transport und Weltraumtechnik zu. Mit dem Geld aus dem Börsengang von SpaceX sei zudem die Schatulle gefüllt für strategische Zukäufe./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 10:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 475.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 405.68 		Abst. Kursziel*:
17.09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 402.94 		Abst. Kursziel aktuell:
17.88%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
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