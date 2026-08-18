Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Tesla-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Tesla-Aktie statt. Zum Handelsende standen Tesla-Anteile an diesem Tag bei 335.16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.298 Tesla-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 339.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.24 Prozent zugenommen.
Alle Tesla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.35 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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