S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Tesla-Aktie statt. Zum Handelsende standen Tesla-Anteile an diesem Tag bei 335.16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.298 Tesla-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 339.30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.24 Prozent zugenommen.

Alle Tesla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.35 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch