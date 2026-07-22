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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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23.07.2026 10:21:31

Tesla Outperform

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 500.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 374.01 		Abst. Kursziel*:
33.69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 374.13 		Abst. Kursziel aktuell:
33.64%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse