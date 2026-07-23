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23.07.2026 08:54:41

Tesla Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Steigende Erwartungen habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen deutlich verfehlt, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung am Donnerstag. So liege das operative Ergebnis (Ebit) um rund 70 Prozent unter der Konsensschätzung. Das Verfehlen sei gleichermaßen dem Bruttogewinn im Auto- und Batteriegeschäft sowie den Ausgaben für Forschung und Entwicklung geschuldet./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 374.13 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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