Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Steigende Erwartungen habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen deutlich verfehlt, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung am Donnerstag. So liege das operative Ergebnis (Ebit) um rund 70 Prozent unter der Konsensschätzung. Das Verfehlen sei gleichermaßen dem Bruttogewinn im Auto- und Batteriegeschäft sowie den Ausgaben für Forschung und Entwicklung geschuldet./rob/bek/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Hold
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 374.01
|
Abst. Kursziel*:
6.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 374.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.91%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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