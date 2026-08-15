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15.08.2026 14:52:00

Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich

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Ein neuer Bahnhof soll den Pendlerverkehr zum Tesla-Werk entlasten. Die Bahn hatte beteuert, den Zeitplan einzuhalten. Ausgerechnet zur geplanten Eröffnung verzögert sich nun aber die Inbetriebnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online

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