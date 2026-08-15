Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
15.08.2026 14:52:00
Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich
Tesla-Werk entlasten. Die Bahn hatte beteuert, den Zeitplan einzuhalten. Ausgerechnet zur geplanten Eröffnung verzögert sich nun aber die Inbetriebnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
|
15.08.26
|Nvidia discloses $21bn stake in SpaceX (Financial Times)
|
14.08.26
|Tesla Aktie News: Tesla zieht am Freitagabend an (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Tesla soll Streikenden in Schweden Geld gegeben haben, damit sie aufhören (Spiegel Online)
|
11.08.26
|Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
11.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)