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18.08.2026 07:51:36
Darum gibt es bei Franken, Euro und US-Dollar kaum Bewegung
Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Dienstagmorgen in engen Grenzen.
So steht das Währungspaar EUR/USD aktuell unverändert bei 1,1573 und das USD/CHF-Paar bei 0,8117 (Vorabend 0,8115). Das EUR/CH-Paar bewegt sich mit 0,9393 ebenfalls kaum vom Fleck.
Zuletzt war das Paar über die Marke von 0,94 gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit knapp einem Jahr erreicht. Laut einem Kommentar der LBBW tritt die Funktion des Frankens als sicherer Hafen derzeit etwas in den Hintergrund. Stattdessen rücke der zunehmende Zinsnachteil der Schweizer Währung gegenüber dem Euro stärker in den Fokus
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Am Nachmittag richtet sich der Blick in die USA: Die ADP-Daten liefern einen Hinweis auf die Lage am Arbeitsmarkt, während Import- und Exportpreise sowie Baubeginne und Baugenehmigungen weitere Signale zur Inflations- und Konjunkturentwicklung geben.
awp-robot/an
Zürich (awp)
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