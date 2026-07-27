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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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27.07.2026 21:18:08

Tesla Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 465 auf 420 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Nachgang der Geschäftszahlen sei klar, dass das Robotaxi und der humanoide Roboter Optimus langsamere Fortschritte machten als erwartet, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus habe die Stimmung im KI-Bereich nachgelassen und eine mögliche Fusion mit SpaceX sorge für zusätzliche Volatilität. Der Experte sieht Tesla jetzt vor einer Phase ohne nennenswerte Meilensteine, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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