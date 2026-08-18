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Cybercab als Vertrauenstest 18.08.2026 11:20:16

Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?

Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?

Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn massiv an Wert verloren, nun soll ausgerechnet ein fahrerloses Auto die Stimmung drehen.

Tesla
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  • Robotaxi-Flotte wächst nur langsam
  • Rekordumsatz im zweiten Quartal traf auf einen herben Gewinneinbruch
  • Analysten sehen Aufwärtspotenzial, verlangen aber handfeste Beweise

Die Tesla-Aktie notiert seit Jahresbeginn mit minus 24,55 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 17.08.2026) deutlich im Minus und kämpft mit schwacher Stimmung. Nun soll der für August 2026 angekündigte Cybercab-Start in Austin, Texas, zusammen mit einem Ausblick auf einen überarbeiteten Roadster neues Vertrauen schaffen. Ob das reicht, hängt massgeblich davon ab, wie schnell sich das Robotaxi-Geschäft tatsächlich skalieren lässt.

Cybercab und Roadster sollen Aufbruchsstimmung erzeugen

Tesla bereitet den öffentlichen Start des fahrerlosen Cybercab in Austin vor, wie Reuters am Montag berichtete. Zunächst sollen Mitarbeiter auf öffentlichen Strassen fahren, kurz darauf soll das Fahrzeug in den bestehenden Robotaxi-Dienst eingebunden werden. Ein festes Datum nennt der Bericht nicht, das Zeitfenster gilt als Ende August 2026, kann sich aber noch verschieben. Parallel bereitet der Elektroautobauer laut Berichten die Enthüllung eines überarbeiteten Roadster vor, möglicherweise inklusive einer Demonstration einer gemeinsam mit SpaceX entwickelten Kaltgas-Triebwerksversion auf dem Testgelände in McGregor, Texas.

Tesla teilte im Q2-Earnings-Call mit, in Texas die Produktionskapazität für mehr als 125'000 Cybercabs pro Jahr aufgebaut zu haben. Zugleich bremste Konzernchef Elon Musk die Erwartungen: Man müsse zunächst fahrspezifische Daten für den Cybercab sammeln, bevor viele Fahrzeuge auf die Strasse kämen, sagte er beim Q2-Earnings-Call.

Zahlen zeigen Wachstum und Druck zugleich

Im zweiten Quartal 2026 lieferte Tesla 480.126 Fahrzeuge aus und erzielte einen Rekordumsatz von 28,24 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag über den Erwartungen der Wall Street. Das operative Ergebnis brach jedoch um 57 Prozent auf 398 Millionen US-Dollar ein, die operative Marge sank von 4,1 auf 1,4 Prozent. Die operativen Kosten stiegen um 47 Prozent auf 4,35 Milliarden US-Dollar. Die Investitionen stiegen auf 5,8 Milliarden US-Dollar, und der freie Cashflow fiel erstmals seit Anfang 2024 negativ aus. Zusätzlich sanken die Erlöse aus regulatorischen Emissionsgutschriften um 67 Prozent auf 146 Millionen Dollar.

Der Robotaxi-Dienst expandierte im Juli 2026 nach Miami, dem ersten Markt ausserhalb von Texas und Kalifornien. Tesla ist mittlerweile in sieben US-Metropolregionen mit Robotaxis aktiv.

Analysten fordern Beweise, Kurs bleibt unter Druck

Der Analystenkonsens fällt laut TipRanks neutral aus, das mittlere Kursziel liegt bei 377,43 US-Dollar. Von den Analysten raten 15 zu Halten, 10 zu Kaufen und 3 zu Verkaufen. Morgan-Stanley-Analyst Andrew Percoco hielt zuletzt an seinem Hold-Rating mit Kursziel 400 US-Dollar fest und verlangte mehr Beweise, dass Tesla sein Robotaxi-Geschäft tatsächlich skalieren kann. Der Optimus-Roboter müsse zudem produktionsreif werden, so Percoco, während schwächere Bruttogewinne und hohe Forschungskosten das Aufwärtspotenzial begrenzten. Stifel Nicolaus, Deutsche Bank, Cantor Fitzgerald und Canaccord Genuity senkten ihre Kursziele in den vergagenen Wochen zwar leicht, bestätigten aber jeweils ihre Kaufempfehlungen.

An der NASDAQ verlor die Tesla-Aktie am Montag 0,87 Prozent auf 339,30 US-Dollar, vorbörslich am Dienstag gibt sie zeitweise 1,45 Prozent auf 334,38 US-Dollar nach. Über zwölf Monate steht dagegen ein Plus von rund 2,7 Prozent zu Buche (Stand: Schlusskurs vom 17.08.2026). Ein Hinweis darauf, dass die Kursschwäche vor allem das laufende Jahr betrifft. Musk hatte zuvor erklärt, dass das Robotaxi-Geschäft wahrscheinlich vor 2027 keine wesentlichen Umsätze generieren wird.

Ob der Cybercab-Start in Austin tatsächlich noch im August 2026 gelingt und wie die für denselben Zeitraum angekündigte Roadster-Enthüllung ausfällt, dürfte die Marktstimmung kurzfristig prägen. Für die längerfristige Bewertung bleibt der nächste Zahlentermin am 28. Oktober 2026 der Fixpunkt, an dem sich zeigen muss, ob sich Robotaxi-Ausbau und Kostendisziplin tatsächlich in besseren operativen Kennzahlen niederschlagen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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