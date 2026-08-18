Tesla Aktie News: Tesla gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 336,32 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'589 Punkten steht. Bei 331,15 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 333,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1'590'263 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Tesla gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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