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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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18.08.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Abend auf rotes Terrain

Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 336,19 USD.

Tesla
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Um 20:26 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 336,19 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'497 Punkten steht. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 331,15 USD. Mit einem Wert von 333,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'992'481 Tesla-Aktien.

Bei 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,54 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 28.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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