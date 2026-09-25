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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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28.09.2026 08:07:04

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX habe mit Blick auf 2031 allein mit Starlink im Breitbandgeschäft mit privaten Nutzern ein Umsatzpotenzial von 64 Milliarden Dollar, schrieb Douglas Harned am Montag. Bereits in den vergangenen Jahren habe Starlink nicht nur Satelliten-Breitbandanbietern Marktanteile abgejagt, sondern auch von Anbietern anderer Breitbandtechnologien./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 165.43 		Abst. Kursziel*:
32.99%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 165.43 		Abst. Kursziel aktuell:
32.99%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
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