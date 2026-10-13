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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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13.10.2026 10:00:18

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 220 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der angekündigte Einstieg des Raumfahrtkonzerns SpaceX in den US-Breitband- und Mobilfunkmarkt dürfte die Preisentwicklung der etablierten Anbieter weiter verschärfen, schrieb Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine langfristigen Prognosen für die Durchschnittserlöse der Telekom-Tochter./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 180.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 151.87 		Abst. Kursziel*:
18.52%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 151.86 		Abst. Kursziel aktuell:
18.53%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
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