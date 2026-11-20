NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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20.11.2026 16:00:57
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.
Um 15:59 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.65 Prozent auf 26’344.15 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.25 Prozent auf 26’184.76 Punkte an der Kurstafel, nach 26’517.05 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 26’371.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’044.37 Punkten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 4.35 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 29’490.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29’213.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’054.38 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.51 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 3.30 Prozent auf 317.10 USD), Thomson Reuters (+ 2.97 Prozent auf 103.53 USD), Moderna (+ 2.68 Prozent auf 204.68 USD), T-Mobile US (+ 2.47 Prozent auf 166.55 USD) und Kraft Heinz Company (+ 2.45 Prozent auf 25.53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Sandisk (-88.58 Prozent auf 86.22 USD), Nebius (-8.14 Prozent auf 89.03 USD), Lumentum (-7.91 Prozent auf 492.84 USD), Micron Technology (-7.70 Prozent auf 637.28 USD) und Seagate Technology (-7.31 Prozent auf 483.28 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 19’246’200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.661 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.42 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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