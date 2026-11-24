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24.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US legt am Dienstagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 170,57 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'173 Punkten notiert. Bei 170,71 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78'459 T-Mobile US-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 224,70 USD. 31,73 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2026 bei 143,75 USD. Mit Abgaben von 15,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,19 USD aus. T-Mobile US veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.96 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 03.02.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 18,31 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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