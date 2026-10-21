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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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21.10.2026 12:58:27

T-Mobile US Market-Perform

T-Mobile US
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Das Abonnentenwachstum des Satellitenbetreibers Starlink von SpaceX im dritten Quartal ? wohl die wichtigste Kennzahl zur Beurteilung des Wettbewerbsdrucks auf etablierte Breitbandanbieter ? sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch stelle Starlink Broadband bereits heute eine Bedrohung für die US-Telekombranche dar. Die noch größere Gefahr könnte aber der drohende Einstieg von Starlink in das US-Mobilfunkgeschäft werden./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 180.00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 157.75 		Abst. Kursziel*:
14.10%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 153.70 		Abst. Kursziel aktuell:
17.11%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
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