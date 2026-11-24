Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 168,07 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'204 Punkten steht. In der Spitze gewann die T-Mobile US-Aktie bis auf 171,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 301'474 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 224,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 33,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2026 Kursverluste bis auf 143,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,19 USD. Am 28.10.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2029 18,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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