Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 6.95 Prozent auf 26’769.61 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 7.43 Prozent auf 26’889.29 Punkte an der Kurstafel, nach 25’028.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’386.42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27’018.88 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28’957.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 29’308.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 24’239.57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.20 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit NVIDIA (+ 30.63 Prozent auf 163.98 USD), Nebius (+ 21.94 Prozent auf 99.15 USD), Astera Labs (+ 20.58 Prozent auf 217.47 USD), CoreWeave (+ 20.25 Prozent auf 47.51 USD) und Micron Technology (+ 17.26 Prozent auf 697.13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CrowdStrike (-10.87 Prozent auf 204.49 USD), Monster Beverage (-1.99 Prozent auf 42.82 USD), T-Mobile US (-1.46 Prozent auf 163.19 USD), Comcast (-1.29 Prozent auf 24.58 USD) und Diamondback Energy (-0.88 Prozent auf 174.20 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 107’337’394 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.524 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.31 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch