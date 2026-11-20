NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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20.11.2026 18:00:37
Verluste in New York: NASDAQ 100 implodiert am Mittag
Unter den Anlegern in New York macht sich am Mittag Panik breit.
Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 3.50 Prozent leichter bei 25’589.55 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1.25 Prozent auf 26’184.76 Punkte an der Kurstafel, nach 26’517.05 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26’429.09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’539.72 Zählern.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 7.09 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 29’490.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’213.16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 24’054.38 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1.52 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Thomson Reuters (+ 4.17 Prozent auf 104.73 USD), Workday (+ 3.42 Prozent auf 179.29 USD), T-Mobile US (+ 3.03 Prozent auf 167.45 USD), Cintas (+ 2.89 Prozent auf 225.24 USD) und Kraft Heinz Company (+ 2.81 Prozent auf 25.62 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Sandisk (-89.36 Prozent auf 80.34 USD), Astera Labs (-12.67 Prozent auf 184.78 USD), Western Digital (-12.62 Prozent auf 259.34 USD), Micron Technology (-12.43 Prozent auf 604.65 USD) und Seagate Technology (-12.02 Prozent auf 458.71 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 42’244’082 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.661 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.42 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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