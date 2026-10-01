NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Konkurrenzkampf auf dem US-Mobilfunkmarkt weniger über die Preise erfolgt, sondern eher über eine Neugestaltung der Geräte-Finanzierungen und der Werbebedingungen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Unternehmen mit Blick auf die Subventionierung neuer Smartphones diszipliniert geblieben./mis/zb;