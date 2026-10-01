T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Konkurrenzkampf auf dem US-Mobilfunkmarkt weniger über die Preise erfolgt, sondern eher über eine Neugestaltung der Geräte-Finanzierungen und der Werbebedingungen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Unternehmen mit Blick auf die Subventionierung neuer Smartphones diszipliniert geblieben./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 05:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Market-Perform
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 167.65
|
Abst. Kursziel*:
31.23%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 167.63
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.24%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
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