Symrise 84.40 CHF -0.77% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Hersteller von Lebensmittelzusätzen profitierten von Innovationen und einer zunehmenden Marktfragmentierung in den Kundenbranchen, egal welcher Kunde am Ende gewinne, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem Wachstum des Zusatzstoffe-Sektors über dem der Endmärkte./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 14:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.