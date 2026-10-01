Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Hersteller von Lebensmittelzusätzen profitierten von Innovationen und einer zunehmenden Marktfragmentierung in den Kundenbranchen, egal welcher Kunde am Ende gewinne, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem Wachstum des Zusatzstoffe-Sektors über dem der Endmärkte./mis/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
90.20 €
|
Abst. Kursziel*:
9.76%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
90.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.42%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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02.10.26
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02.10.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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02.10.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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