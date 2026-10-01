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08.10.2026 08:53:28

Symrise Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Hersteller von Lebensmittelzusätzen profitierten von Innovationen und einer zunehmenden Marktfragmentierung in den Kundenbranchen, egal welcher Kunde am Ende gewinne, schrieb Victoria Nice in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem Wachstum des Zusatzstoffe-Sektors über dem der Endmärkte./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 14:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
90.20 € 		Abst. Kursziel*:
9.76%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.42%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
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08:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
01.10.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
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