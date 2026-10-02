DAX 40-Papier Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Symrise-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Symrise-Papier letztlich bei 113.00 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Symrise-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 88.496 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 90.38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’998.23 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 20.02 Prozent.

Alle Symrise-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch