Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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09.04.2026 09:31:59
Symrise Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet im ersten Quartal mit einem um 2 Prozent gesunkenen organischen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, womit sie einen etwas stärkeren Rückgang erwartet als der Markt. Dies geht aus ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick hervor./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.94 €
|
Abst. Kursziel*:
13.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.61%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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