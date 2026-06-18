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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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18.06.2026 09:35:58

Symrise Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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84.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
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09.06.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
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18.05.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
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