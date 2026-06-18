Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.78 €
|
Abst. Kursziel*:
12.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.88%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
15.06.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.06.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.06.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.06.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.06.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.06.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
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|30.04.26
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Aktien in diesem Artikel
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