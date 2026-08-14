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Symrise-Investition im Blick 14.08.2026 10:02:28

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Symrise-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.

Symrise
83.63 CHF 0.01%
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Das Symrise-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.63 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14.786 Symrise-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’320.72 EUR, da sich der Wert eines Symrise-Anteils am 13.08.2026 auf 89.32 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32.07 Prozent.

Symrise wurde am Markt mit 12.30 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Symrise
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