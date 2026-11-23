Das Papier von Swiss Re legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 150,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'700 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Swiss Re-Aktie bis auf 151,15 CHF. Bei 149,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 235'770 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 160,45 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 31,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,87 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,69 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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