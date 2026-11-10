Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Swiss Re Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert beließ Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf 160 Franken. Nach dem dritten Quartal fehlten nur noch 327 Millionen US-Dollar, um das 4,5 Milliarden hohe Nettogewinnziel zu erreichen. Dennoch sei die Zielmarke "nur" bestätigt worden. Er rechnet damit, dass im Schlussquartal in erheblichem Umfang Veräußerungsverluste realisiert und Ru?ckstellungen weiter gestärkt werden, um Gewinne in die Folgejahre verschieben zu können./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Halten
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
151.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
150.90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Dienstagmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse Zürich: SLI steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Zuversicht in Zürich: SMI notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|16:12
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|16:12
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:12
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|151.35
|0.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:38
|
DZ BANK
UniCredit Kaufen
|16:13
|
DZ BANK
Hannover Rück Kaufen
|16:12
|
DZ BANK
Swiss Re Halten
|15:07
|
RBC Capital Markets
Intel Sector Perform
|14:28
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|14:25
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|11:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vodafone Group Buy