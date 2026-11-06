Swiss Re 152.24 CHF -4.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 122 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ivan Bokhmat bleibt pessimistisch, weil aktuell starken Gewinnen schwächere Aussichten gegenüberstünden, wie er am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.