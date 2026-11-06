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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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06.11.2026 12:39:27

Swiss Re Underweight

Swiss Re
152.24 CHF -4.13%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 122 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ivan Bokhmat bleibt pessimistisch, weil aktuell starken Gewinnen schwächere Aussichten gegenüberstünden, wie er am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
122.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
152.45 CHF 		Abst. Kursziel*:
-19.97%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
152.24 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.86%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
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12:39 Swiss Re Underweight Barclays Capital
11:53 Swiss Re Sell UBS AG
05.11.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
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