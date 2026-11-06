Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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06.11.2026 12:39:27
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 122 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ivan Bokhmat bleibt pessimistisch, weil aktuell starken Gewinnen schwächere Aussichten gegenüberstünden, wie er am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
122.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
152.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-19.97%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
152.24 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.86%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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