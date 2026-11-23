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23.11.2026 10:02:22
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Swiss Re-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Re-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Swiss Re-Anteile an diesem Tag 88.46 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 113.045 Swiss Re-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’956.82 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 20.11.2026 auf 150.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69.57 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Swiss Re eine Marktkapitalisierung von 44.21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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