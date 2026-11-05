Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’623 -2.3%  SPI 20’610 -2.3%  Dow 51’523 -3.4%  DAX 25’701 -2.4%  Euro 0.9141 -0.2%  EStoxx50 6’138 -1.5%  Gold 4’064 -0.6%  Bitcoin 62’180 0.5%  Dollar 0.8182 0.2%  Öl 98.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171Partners Group2460882Holcim1221405
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Commerzbank-Aktie mit Hold
Analyse: UBS AG bewertet Swiss Re-Aktie mit Sell in neuer Analyse
Deutsche Telekom-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

152.50
CHF
-6.70
CHF
-4.21 %
12:50:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 11:53:14

Swiss Re Sell

Swiss Re
153.10 CHF -3.59%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 115 Franken auf "Sell" belassen.
Analyst Will Hardcastle blieb am Donnerstag vor der im nächsten Monat anstehenden Prognose für das Geschäftsjahr 2027 und der Erneuerungsrunde im Januar bei seiner Verkaufsempfehlung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
115.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
152.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-24.61%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
153.10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.89%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.11.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
05.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
20.10.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen