Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Die Preise im Rückversicherungsgeschäft gerieten zunehmend unter Druck, wobei sich der Preisrückgang sogar noch beschleunigen dürfte, schrieb Philip Kett in seiner Neubewertung vom Dienstag. Die Markterwartungen unterschätzten die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen des Rückversicherungskonzerns deutlich. Zwar böten Aktienrückkäufe eine gewisse Unterstützung, doch dürfte die im Vergleich zur Konkurrenz schwächere Erfolgsbilanz von Swiss Re zunehmend auf die Bewertung der Aktie drücken. Dieser Nachteil spiegele sich in der derzeitigen Bewertung noch nicht ausreichend wider./rob/AWP/ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
147.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-25.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
146.71 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.02%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Swiss Re: Extremwetter treibt Katastrophenschäden in Europa an (AWP)
|
13.10.26
|Swiss Re: Extremwetter treibt Katastrophenschäden in Europa an (AWP)
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13.10.26
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Analysen zu Swiss Re AG
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|147.25
|1.59%
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|07:16
|
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Swiss Re Underperform
|13.10.26
|
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Apple Overweight
|13.10.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|13.10.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto Neutral
|13.10.26
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy
|13.10.26
|
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Boeing Outperform
|13.10.26
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