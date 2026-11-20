Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 148,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'645 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Swiss Re-Aktie bei 149,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 149,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 265'809 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 160,45 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,87 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Swiss Re dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,69 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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