Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Rückversicherer habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe das Unternehmen zwar noch kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt, das dürfte dann aber Anfang Dezember erfolgen./mis/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
158.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-24.31%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
158.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.43%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
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13:58
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Swiss Re-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
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13:21
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13:06
|Swiss Re profitiert weiterhin von geringen Grossschäden (AWP)
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12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag gesucht (finanzen.ch)
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12:26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
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12:19
|Swiss Re-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.ch)
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09:42
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Analysen zu Swiss Re AG
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|158.65
|1.63%
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