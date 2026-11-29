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29.11.2026 03:08:25
Gold, Öl & Co. in KW 48: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.