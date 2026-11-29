Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
29.11.2026 17:23:14
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin ist am Nachmittag 59.879,99 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,97 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 59.303,48 US-Dollar stand.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage -12,8 Prozent.
Daneben steigt Litecoin um 1,09 Prozent auf 44,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 43,71 US-Dollar.
Währenddessen wird Ethereum bei 1.656,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.645,08 US-Dollar).
Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagnachmittag nach. Um 0,18 Prozent auf 211,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 211,46 US-Dollar.
Daneben steigt Ripple um 0,74 Prozent auf 0,9459 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9389 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs 2,35 Prozent schwächer bei 423,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 433,56 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1455 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1453 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1235 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1235 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2990 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,02 Prozent auf 551,45 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 551,59 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0567 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0579 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 2,13 Prozent stärker bei 72,01 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 70,51 US-Dollar.
Daneben steigt Avalanche um 0,53 Prozent auf 6,494 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,459 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 2,42 Prozent auf 9,262 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,043 US-Dollar stand.
Währenddessen wird Sui bei 0,6636 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6539 US-Dollar).Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|49’876.55780
|-1.13%
|Handeln
|Vision
|0.02749
|2.05%
|Handeln
|Ethereum
|1’383.54276
|-1.62%
|Handeln
|Ripple
|0.78822
|0.21%
|Handeln
|Solana
|59.76157
|0.98%
|Handeln
|Cardano
|0.12350
|-0.18%
|Handeln
|Polkadot
|0.55406
|-1.01%
|Handeln
|Chainlink
|7.77129
|0.50%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.87%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.04%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren