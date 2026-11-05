SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
45.74CHF
1.62CHF
3.67 %
10:51:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2026 10:07:47
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
46.04 CHF 1.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers sei deutlich höher als erwartet ausgefallen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe seine Prognose jedoch verfehlt./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.90 €
|
Abst. Kursziel*:
68.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.33%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
07:30
|EQS-News: SUSS Reports First Nine Months 2026 Results; Record Order Book of €601 Million Provides Strong Visibility (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität (EQS Group)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
02.11.26
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|44.98
|1.95%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:17
|
RBC Capital Markets
Commerzbank Sector Perform
|10:15
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform
|10:12
|
Jefferies & Company Inc.
Nemetschek Buy
|10:09
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|10:07
|
Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec Buy
|10:07
|
Jefferies & Company Inc.
Kontron Buy
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
HelloFresh Buy