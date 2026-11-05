Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.2%  SPI 21’217 0.3%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’605 0.6%  Euro 0.9180 0.0%  EStoxx50 6’302 0.6%  Gold 4’125 1.5%  Bitcoin 65’637 -0.2%  Dollar 0.8173 0.0%  Öl 95.8 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gold vs. Bitcoin: CZ entfacht viralen Schlagabtausch mit Peter Schiff
Commerzbank-Aktie verliert: Höherer Gewinn, aber Dämpfer beim Zinsüberschuss
So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren
Wie viel Verlust eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr eingebracht hätte
BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab
Suche...
ETF Sparplan

SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

45.74
CHF
1.62
CHF
3.67 %
10:51:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 10:07:47

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
46.04 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers sei deutlich höher als erwartet ausgefallen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe seine Prognose jedoch verfehlt./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.90 € 		Abst. Kursziel*:
68.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.33%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:07 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
02.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.10.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen