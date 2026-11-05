SUSS MicroTec 46.04 CHF 1.86% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Auftragseingang des Halbleiterindustrie-Zulieferers sei deutlich höher als erwartet ausgefallen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz habe seine Prognose jedoch verfehlt./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.