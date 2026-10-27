SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 109 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Chipzulieferers gehe primär darauf zurück, dass die Nachfrage nach Belichtungsanlagen (mask aligner) die Kapazitäten übersteige und daher beschlossen worden sei, die Produktion von Garching ins chinesische Zhubei zu verlagern, schrieb Janardan Menon am Dienstag. Suss gehe nicht vom Verlust von Aufträgen aus. Die Umsätze dürften lediglich erst 2027 realisiert werden, was die Aussichten für das kommende Jahr verbessere. Daher senkte Menon seine Schätzungen für 2026, hob aber seine Umsatzprognosen für 2027 an. Die Aktie hält er für attraktiv bewertet./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.25 €
|
Abst. Kursziel*:
67.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.77%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|47.42
|4.82%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:20
|
Deutsche Bank AG
HSBC Holdings Hold
|10:19
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold
|10:16
|
Deutsche Bank AG
Novartis Hold
|10:15
|
Deutsche Bank AG
Saint-Gobain Hold
|10:12
|
Deutsche Bank AG
Bechtle Buy
|10:11
|
Deutsche Bank AG
Nokia Buy
|09:56
|
Barclays Capital
QIAGEN Equal Weight