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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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28.10.2026 06:36:04

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 109 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Chipzulieferers gehe primär darauf zurück, dass die Nachfrage nach Belichtungsanlagen (mask aligner) die Kapazitäten übersteige und daher beschlossen worden sei, die Produktion von Garching ins chinesische Zhubei zu verlagern, schrieb Janardan Menon am Dienstag. Suss gehe nicht vom Verlust von Aufträgen aus. Die Umsätze dürften lediglich erst 2027 realisiert werden, was die Aussichten für das kommende Jahr verbessere. Daher senkte Menon seine Schätzungen für 2026, hob aber seine Umsatzprognosen für 2027 an. Die Aktie hält er für attraktiv bewertet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.25 € 		Abst. Kursziel*:
67.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.77%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
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07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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