Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.11.2026 09:27:20
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gael de-Bray passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die geplante Abspaltung von Siemens Healthineers und die Klassifizierung des Medizintechnikkonzerns als nicht fortgeführtes Geschäft an./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
257.90 €
|
Abst. Kursziel*:
6.63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
256.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.19%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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