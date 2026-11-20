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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz angesichts der jüngsten Vorwürfe eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen der strittigen Konsolidierung einer Tochter des übernommenen Rüstungsunternehmens FFG seien begrenzt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Er hält die Kursreaktion daher für übertrieben. Vermutlich habe eine im Rüstungsbereich erforderliche Vertraulichkeitsverpflichtung dazu geführt, dass die Situation rund um FFG Industries bisher nicht näher deklariert worden sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.