DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutz angesichts der jüngsten Vorwürfe eines Leerverkäufers mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Auswirkungen der strittigen Konsolidierung einer Tochter des übernommenen Rüstungsunternehmens FFG seien begrenzt, schrieb Stefan Augustin am Freitag. Er hält die Kursreaktion daher für übertrieben. Vermutlich habe eine im Rüstungsbereich erforderliche Vertraulichkeitsverpflichtung dazu geführt, dass die Situation rund um FFG Industries bisher nicht näher deklariert worden sei./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.85 €
|
Abst. Kursziel*:
129.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
129.74%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
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|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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|EQS-DD: Deutz AG: Helmut Ernst, buy (EQS Group)
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