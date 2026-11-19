TecDAX 1548840 / DE0007203275
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19.11.2026 12:26:31
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen
Der TecDAX performt am Donnerstag positiv.
Am Donnerstag verbucht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.65 Prozent auf 3’978.73 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 567.268 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.385 Prozent fester bei 3’968.05 Punkten, nach 3’952.85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’968.05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’003.38 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 2.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’010.90 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 4’059.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’420.99 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.78 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 7.64 Prozent auf 183.20 EUR), AIXTRON SE (+ 6.18 Prozent auf 33.85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.49 Prozent auf 51.10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.49 Prozent auf 111.80 EUR) und Siltronic (+ 4.26 Prozent auf 57.50 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-2.31 Prozent auf 189.44 EUR), Drägerwerk (-1.68 Prozent auf 117.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.60 Prozent auf 22.10 EUR), United Internet (-1.22 Prozent auf 24.28 EUR) und ATOSS Software (-1.20 Prozent auf 82.50 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 975’517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227.492 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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