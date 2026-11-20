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20.11.2026 11:19:44
MPCM: Brenntag SE-Aktie erhält Hold
MPCM hat eine ausführliche Analyse der Brenntag SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Brenntag von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemikalienhändlers habe gezeigt, dass ein bewährtes Geschäftsmodell repariert werde, anstatt einen ganz neuen Kurs einzuschlagen, schrieb Christian Cohrs am Freitag.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Brenntag SE befand sich um 11:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.0 Prozent auf 56.98 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 1.72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 33’143 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 18.8 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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