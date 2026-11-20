STMicroelectronics 36.37 CHF -4.67% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktführer für Universal-Mikrocontroller (General-Purpose Microcontroller) gewinne weiterhin Marktanteile sowie an Geschäftsdynamik, schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dabei seien nicht nur Rechenzentren ein Wachstumstreiber./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.