Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’424 0.2%  SPI 20’259 0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’056.6400 0.2%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 6’380.9800 0.0%  Gold 4’482 0.2%  Bitcoin 65’303.7 -0.5%  Dollar 0.8 0.1%  Öl 96 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptokurse am Vormittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS AG: Neutral-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie
AEVIS-Aktie gibt ab: Eine Million Aktien bei institutionellem Investor platziert
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Suche...
Plus500 Depot

SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

66.55
CHF
4.20
CHF
6.74 %
09:28:54
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 08:27:53

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
67.67 CHF 6.46%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec angesichts einer Kooperation mit dem unabhängigen Unternehmen Manz Asia mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Zusammenarbeit verfolgt laut dem Analysten Malte Schaumann das Ziel, gemeinsam Inkjet-Lösungen der nächsten Generation unter anderem für die Halbleiterfertigung zu entwickeln. Dies stärke die Positionierung des Halbeiter-Ausrüsters, so Schaumann am Freitag. Die beiden Partner kombinierten sich ergänzende Stärken. Das aktuelle Kursniveau von Suss biete eine Kaufgelegenheit./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.95 € 		Abst. Kursziel*:
47.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.93%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten