SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec angesichts einer Kooperation mit dem unabhängigen Unternehmen Manz Asia mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die strategische Zusammenarbeit verfolgt laut dem Analysten Malte Schaumann das Ziel, gemeinsam Inkjet-Lösungen der nächsten Generation unter anderem für die Halbleiterfertigung zu entwickeln. Dies stärke die Positionierung des Halbeiter-Ausrüsters, so Schaumann am Freitag. Die beiden Partner kombinierten sich ergänzende Stärken. Das aktuelle Kursniveau von Suss biete eine Kaufgelegenheit./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70.95 €
|
Abst. Kursziel*:
47.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.93%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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