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MDAX-Performance im Blick 29.09.2026 15:58:15

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Der MDAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

AIXTRON
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Um 15:40 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0.27 Prozent aufwärts auf 30’980.40 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 346.557 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.201 Prozent auf 30’957.61 Punkte an der Kurstafel, nach 30’895.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’862.04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’157.77 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Stand von 33’029.91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’483.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der MDAX noch bei 30’117.57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.002 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 8.42 Prozent auf 77.90 EUR), AIXTRON SE (+ 5.24 Prozent auf 36.76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.18 Prozent auf 71.05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.98 Prozent auf 151.80 EUR) und TUI (+ 2.78 Prozent auf 6.80 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil K+S (-3.19 Prozent auf 15.16 EUR), RENK (-3.03 Prozent auf 38.42 EUR), thyssenkrupp (-2.90 Prozent auf 14.75 EUR), IONOS (-1.75 Prozent auf 33.66 EUR) und United Internet (-1.74 Prozent auf 24.90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’672’016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.893 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.79 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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