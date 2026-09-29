Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.45 Prozent auf 31’033.50 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 346.557 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.201 Prozent auf 30’957.61 Punkte an der Kurstafel, nach 30’895.59 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’862.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 31’037.86 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der MDAX 33’029.91 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’483.64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’117.57 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.174 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 5.98 Prozent auf 76.15 EUR), AIXTRON SE (+ 4.49 Prozent auf 36.50 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.99 Prozent auf 90.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.92 Prozent auf 70.20 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3.04 Prozent auf 149.00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil thyssenkrupp (-3.95 Prozent auf 14.59 EUR), RENK (-3.31 Prozent auf 38.31 EUR), Nordex (-1.18 Prozent auf 38.46 EUR), freenet (-1.12 Prozent auf 23.04 EUR) und IONOS (-1.11 Prozent auf 33.88 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 986’240 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39.893 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.79 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch