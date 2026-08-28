SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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28.08.2026 08:12:05
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
67.69 CHF 0.43%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.35 €
|
Abst. Kursziel*:
47.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.93%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Warburg Research
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|07.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
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