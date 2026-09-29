Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TecDAX-Performance im Blick
|
29.09.2026 15:58:15
Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen
Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.05 Prozent höher bei 4’011.00 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559.270 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.449 Prozent stärker bei 3’986.98 Punkten, nach 3’969.15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’978.29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’022.52 Zählern.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4’119.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der TecDAX mit 3’848.92 Punkten berechnet. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 3’618.95 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.67 Prozent. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 8.42 Prozent auf 77.90 EUR), AIXTRON SE (+ 5.24 Prozent auf 36.76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.18 Prozent auf 71.05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.98 Prozent auf 151.80 EUR) und Infineon (+ 4.60 Prozent auf 59.17 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen OHB SE (-6.50 Prozent auf 175.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.92 Prozent auf 28.30 EUR), Drägerwerk (-2.41 Prozent auf 121.40 EUR), IONOS (-1.75 Prozent auf 33.66 EUR) und United Internet (-1.74 Prozent auf 24.90 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’492’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu OHB SE
|
15:58
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)