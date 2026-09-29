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TecDAX-Performance im Blick 29.09.2026 15:58:15

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Elmos Semiconductor
143.90 CHF 5.68%
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Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.05 Prozent höher bei 4’011.00 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 559.270 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.449 Prozent stärker bei 3’986.98 Punkten, nach 3’969.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’978.29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’022.52 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4’119.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der TecDAX mit 3’848.92 Punkten berechnet. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 3’618.95 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.67 Prozent. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 8.42 Prozent auf 77.90 EUR), AIXTRON SE (+ 5.24 Prozent auf 36.76 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.18 Prozent auf 71.05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.98 Prozent auf 151.80 EUR) und Infineon (+ 4.60 Prozent auf 59.17 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen OHB SE (-6.50 Prozent auf 175.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.92 Prozent auf 28.30 EUR), Drägerwerk (-2.41 Prozent auf 121.40 EUR), IONOS (-1.75 Prozent auf 33.66 EUR) und United Internet (-1.74 Prozent auf 24.90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’492’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.589 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.71 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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