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TecDAX-Performance 29.09.2026 12:26:40

Handel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag mit Gewinnen

Für den TecDAX geht es derzeit aufwärts.

Infineon
56.00 CHF 3.65%
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Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1.06 Prozent stärker bei 4’011.24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 559.270 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.449 Prozent höher bei 3’986.98 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’969.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’978.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’011.28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4’119.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der TecDAX 3’848.92 Punkte auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 3’618.95 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10.68 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5.98 Prozent auf 76.15 EUR), PVA TePla (+ 5.86 Prozent auf 31.80 EUR), AIXTRON SE (+ 4.49) Prozent auf 36.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.92 Prozent auf 70.20 EUR) und Infineon (+ 3.64 Prozent auf 58.63 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil OHB SE (-3.94 Prozent auf 180.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.86 Prozent auf 29.22 EUR), Nordex (-1.18 Prozent auf 38.46 EUR), freenet (-1.12 Prozent auf 23.04 EUR) und IONOS (-1.11 Prozent auf 33.88 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’245’598 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214.589 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
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