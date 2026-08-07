SUSS MicroTec 77.88 CHF 5.37% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 93 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Auftragsbestand in Rekordhöhe verspreche für 2027 eine enorme Beschleunigung der Geschäfte, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Er kehrt nach seiner Abstufung im Mai wieder zur Kaufempfehlung für die Titel des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt zurück./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.