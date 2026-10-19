thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
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19.10.2026 15:58:34
Verluste in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Der MDAX verbucht am Montag Verluste.
Am Montag steht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.73 Prozent im Minus bei 30’431.40 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 341.800 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.381 Prozent schwächer bei 30’539.75 Punkten, nach 30’656.65 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30’404.30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 30’587.44 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 31’083.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’864.73 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 29’512.77 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 1.77 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
MDAX-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 2.11 Prozent auf 75.10 EUR), AUMOVIO (+ 1.86 Prozent auf 35.65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.72 Prozent auf 130.40 EUR), IONOS (+ 1.41 Prozent auf 34.52 EUR) und PUMA SE (+ 0.66 Prozent auf 24.40 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen LANXESS (-4.49 Prozent auf 12.75 EUR), Aroundtown SA (-3.81 Prozent auf 1.37 EUR), AUTO1 (-3.41 Prozent auf 17.84 EUR), K+S (-2.70 Prozent auf 13.68 EUR) und Ströer SE (-1.95 Prozent auf 37.26 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’315’952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 37.656 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 9.06 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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