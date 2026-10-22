Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 509.12 CHF -0.45% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 598 auf 593 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.