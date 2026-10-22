Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 598 auf 593 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
593.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
556.60 €
|
Abst. Kursziel*:
6.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
552.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.31%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
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21.10.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zurück (finanzen.ch)
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|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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19.10.26
|DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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